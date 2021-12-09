Економічний паспорт українця: що кажуть про ідею економісти [ Редактировать ]
Найкраще - дітям. Принаймні поки що на рівні обіцянок. У парламент уже подали президентський законопроєкт про економічний паспорт українця. Це коли дітям хочуть у спец-фонді збирати гроші. Аби на повноліття кожен отримав від 10-ти до 20-ти тисяч доларів.
Та чи реально запрацює таке благо? Що кажуть про ідею економісти? Думки збирали мої колеги.
Як в Арабських Еміратах... Кожній дитині тисячі доларів за використання... національних надр. Економічний паспорт минулого тижня анонсував Президент:
Володимир Зеленський, Президент України:
Олігархи стануть справжніми інвесторами в майбутнє наших дітей. Я їх вітаю. По досягненню повноліття наші діти зможуть використати ці гроші для отримання освіти чи купівлі власного житла в Україні.
І відповідний законопроект, як і обіцяв Зеленський, вже внесли до парламенту. Тож про які суми йдеться? І чи не вистачить ресурсу державній казні? Про це згодом. Спершу про цифри. Одразу озвучували суму в 10 тисяч доларів. Та потім рівень щедрості зріс:
Дмитро Костюк, один з авторів законопроєкту про економічні паспорти, народний депутат України, "Слуга народу":
Запланована сума порядка 20 тисяч доларів. Я думаю, що більше реально це для тих дітей, які народжені будуть з 2023 року.
Тобто за задумом - ще ненароджені немовлята (або за іншою версією, ті хто з'явилися на світ після 2019-го)до свого повноліття щороку отримуватимуть від держави гроші. А у свої 18 років зможуть їх забрати. Наскільки це реально? Давайте розбиратися.
Усім без винятку дітям хочуть нараховувати частину рентних платежів за видобуток корисних копалин, нафти і газу. По дві мінімальні зарплати щороку. Кошти ці будуть у "Фонді майбутніх поколінь". І ось тут починається зона ризику:
Ілля Несходовський, економічний експерт:
Перші виплати почнуться лише тільки у 2037 році. Тобто така далека перспектива для України є достатньо ризикованою. У нас змінюється економічна ситуація. У нас були дуже суттєві економічні кризи, де банкрутувала велика кількість банків.
Тетяна Острікова, економічна експертка:
Питання, яке виникає - ой то чи зможу я забрати ці гроші на свою дитину цих 14 з невеликим тисяч. І тут зразу відповідь - ні. Тому що ці кошти з бюджету перераховуються на віртуальний такий особовий рахунок у Фонд майбутніх поколінь і там вони накопичуються до досягення дитиною 18 років. За ці кошти зразу придбувається ОВДП - облігації внутрішньої державної позики. І відповідно Міністерство фінансів, отримуючи ці кошти за облігації, може витрачати їх на будь-які цілі.
А от цілі, на які можна буде використати гроші з економічного паспорта - чітко визначені. Це - навчання, купівля житла, лікування або... на пенсію!
Певно більшість із нас неодноразово чули про "надрові" гроші на рухунках громадян країн Перської затоки. Їхній приклад і взяла українська влада.
В Арабських еміратах Фонд майбутніх поколінь існує давно. Кожен громадянин на повноліття отримує близько 100 тисяч доларів! У Саудівській Аравії початковий рахунок - 10 тисяч. У Кувейті - 3. З цього фонду оплачують, приміром, весілля. На хвилиночку, наречений може отримати і чверть мільйона доларів!
Отримують гроші з фондів і норвежці, і жителі Аляски.
Словом, мешканці країн, які є світовими лідерами з видобутку нафти!
Де ми будемо брати ресурс? І у скільки економічний паспорт обійдеться бюджету? І головне – чого будуть варті самі гроші?
Тетяна Острікова, економічна експертка:
Перші діти, які досягнуть 18 років, це діти 2019 року народження і буде це у далекому 2037 році. Буде виплачено у той далекий рік 191 млрд - по 626 тисяч грн. І тут виникає друге велике питання. А скільки буде становити 626 тисяч гривень у далекому 2037 році? Чи буде це становити хоча би там еквівалент 5 тисяч доларів, до прикладу. . Але якщо ми подивимось на тренд минулих 15 років, то в далекому 2005 році - долар був по 5. Зараз, як ми бачимо, він більше 27.
За попередніми оцінками 2037-го року Фонд майбутніх поколінь оперуватиме активами близько двох трильйонів гривень. І те, що вони будуть лише "з надр", експерти сумніваються.
Ілля Несходовський, економічний експерт:
Тут дефіцит самого бюджету. Тобто у нас ми маємо скоротити якісь бюджетні видатки. Скорочувати витрати на медицину, на освіту, економити на соціальному захисті чи на армії.
Та у владі запевняють: гроші на все знайдуть...
Дмитро Костюк, один з авторів законопроєкту про економічні паспорти, народний депутат України, "Слуга народу":
Ми знайшли на ці потреби додаткове фінансування шляхом підвищення оподаткування на руду, це ми говоримо про залізну руду. У нас ще законопроекти будуть по марганцевій руді підвищення також ренти і по газу.
Та це все це поки на рівні ідеї. А що саме буде прописане в законі? Стане відомо лише наступного року.
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Відповідно до нього, усім дітям, народженим після 2019 року, відкриють спецрахунки. І по досягненню повноліття усі вони отримають по 10 тисяч доларів.
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