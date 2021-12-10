Росія планує провести стрільби неподалік від Маріуполя [ Редактировать ]
Росія планує провести стрільби неподалік від Маріуполя, і вже перекрила майже три чверті акваторії Азовського моря та обмежила судноплавство. Реакція Військово-морських сил України однозначна: це - провокація.
Нагадаю, раніше Кремль погрожував серйозними наслідками через начебто маневри українського корабля "Донбас" - за 30 кілометрів від Керченської протоки.
Офіційний Київ розцінює це як інформаційне вкидання. І наполягає - "Донбас" навіть не має озброєння та перебуває у "своїй" акваторії.
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