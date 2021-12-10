Зігрітися ціною життя. Які елементарні правила пожежної безпеки треба виконувати, аби не поповнити статистику? На Закарпатті людські втрати від пожеж цього року б'ють рекорди. Вогонь забрав життя майже пів сотні людей. Торік ця цифра була майже вдвічі меншою.

Мар'яна Мартин пішла в рейд із рятувальниками. І готова розказати про найчастіші порушення правил безпеки.

-Сама пожежа почалася в цій кімнаті. Тут була змонтована саморобна піч.

Вибиті шибки, обгорілі стіни - це все, що залишилося від цього будинку в селі Плоский Потік. Пожежа тут сталася наприкінці жовтня. Посеред ночі спалахнула хата, пожежників викликали сусіди. Між уламками в згорілому домі рятувальники знайшли тіло 62-річної господині та її 4-річного онука.

Антон Тарасов, головний фахівець Мукачівського РУ ДСНС у Закарпатській області:

Проводилася перевірка, уже по факту пожежі було визначено, що сама піч була змонтована неправильно, димова піч була змонтована неправильно, що і призвело в першу чергу до їхнього удушення в подальшому, що перейшло на пожежу.

Саме неправильний монтаж та використання несертифікованих саморобних обігрівачів - одні з основних причин пожежі, кажуть рятувальники. А ще - увімкнені праски, та обігрів газовими кухонними плитами. Цьогоріч зросла не лише кількість викликів, а й жертв - загиблих 46. Тож надзвичайники вирушили в рейд, аби перевірити, чи дотримуються пожежної безпеки закарпатці.

Євген Праслов, начальник Мукачівського РУ ДСНС у Закарпатській області:

-Ви користуєтеся пічним опаленням? -Так. -Якщо можете нас провести показати, як саме експлуатуєте.

Рятувальники одразу фіксують порушення.

-Дрова мають бути на відстані орієнтовно 26-30 см - пів метра, меблі можна розташовувати не ближче до метра. Вони є дуже близько, від сильного нагріву може відбутися загорання.

Господиня Вероніка запевняє - навіть і не знала, що в її будинку неправильно розміщена піч. Решту порад рятувальників обіцяє виконати. У подарунок за порозуміння отримує від пожежників димовий датчик.

-Якщо він спрацював, якщо дим, треба подивитися, вікна відкрити. Якщо газ – тоже.

У Полянській ОТГ вогнеборці обійшли 13 сіл. Не оминули дорогою і школу.

Євген Праслов, начальник Мукачівського РУ ДСНС у Закарпатській області:

Кожне приміщення в даній школі є обладнане цими пожежними сповіщувачами, які створені для того, вони встановлені, щоб ми попереджали реальне виявлення пожежі.

Рятувальники вкотре нагадують про елементарні правила пожежної безпеки. Саме їхнє дотримання рятує життя.