В понеділок, 13 грудня, відбулось засідання фракції "Слуга народу". В ефірі телеканалу "Інтер" у програмі "Подробиці" журналістка Анна Камєнєва розповіла, про що говорили народні депутати.

"Засідання фракції "слуг народу" все ще триває, а це вже дві години. Ми очікуємо на брифінг голови фракції Давида Арахамії з результатами цього зібрання. А поки що розкажу, що ж саме розглядають на ньому. Якщо коротко, загалом у планах нардепів на цей тиждень дуже багато законопроєктів і рішень: від постанов про призначення виборів у деяких містах до схвалення рішення про допуск збройних сил інших держав на територію України в наступному році для проведення багатонаціональних навчань", - зазначила Анна.

Вона додала: "Також на засіданні фракції вже обговорили законопроєкт про оподаткування грального бізнесу. Опозиція цей документ критикує, бо податки в ньому зменшуються, зокрема для букмекерів та казино з 18% до 10%, а для організаторів азартних ігор взагалі втричі (з 30 до 10%). Також на засіданні фракції вже обговорили так званий антитютюновий законопроєкт. Він в першу чергу стосується електронних пристроїв для куріння. Їх за цим законом пропонують заборонити продавати неповнолітнім та рекламувати. А ще також під забороною будуть сигарети з різними смаками. Цей законопроєкт планують розглянути у четвер.

На засіданні фракції узгодили делегатів до Національної ради з питань телебачення та радіомовлення. На вакантні посади від парламенту пропонують нинішню очільницю Нацради Ольгу Герасимюк, а від громадських організацій - Олександра Бурмагіна та Олега Черниша. За це голосуватимуть в середу. От такі плани нардепів на останні в цьому році чотири робочі дні у парламенті".