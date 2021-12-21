Білорусь скоротить дипломатичну присутність у країнах ЄС. Таке заявив глава МЗС країни - Володимир Макей. За його словами, посольств та закордонних установ зачиняти не планують.

Водночас, зменшать кількість дипломатичного персоналу. Працівників направлять в інші місця, пріоритетно - країни СНД. А також "підсилять" посольства в стратегічно важливих для Мінська державах - Китаї та Індії. На такі кроки влада пішла через санкційний тиск Західної Європи, зазначив очільник білоруського МЗС.