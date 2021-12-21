Путин назвал Макрону условие для проведения нормандской встречи [ Редактировать ]
Президент России Владимир Путин сегодня, 21 декабря, поговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе разговора российский президент назвал условие проведения встречи в нормандском формате по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Путин в разговоре с Макроном вновь переложил ответственность за затягивание переговорного процесса на Украину.
"Президент России подчеркнул, что от конкретных шагов киевской власти по реализации минского "Комплекса мер" зависит и возможность проведения нового саммита в нормандском формате", - сообщил Кремль.
В то же время в пресс-службе российского президента не уточнили, о каких именно "конкретных шагах" украинских властей говорил Путин.
Также президенты России и Франции обсудили предложенные Москвой так называемые "гарантии безопасности" в Европе. Путин проинформировал Макрона о "российской дипломатии, которая проводится по этой теме".
Напомним, что 9 декабря президент Зеленский провел полуторачасовой разговор с главой Белого дома Джо Байденом. Американский лидер заверил украинского президента в поддержке нормандского формата.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
У президента России Владимира Путина признали, что Украина потеряна как союзник и партнер
Ясности о возможности контакта президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского пока нет
Предыдущие договоренности сорвала российская сторона
По его словам, стороны договорились создать специальную структуру
Президент России Владимир Путин считает провокационными вопросы о возможном нападении на Украину