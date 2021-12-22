Дитина народила дитину. Ми вже розповідали історію дівчини із Закарпаття, яка завагітніла в одинадцять. І ось - вона народила... хлопчика. Немовля досі в лікарні. А за батька взялися правоохоронці, бо ним виявився вітчим новоспеченої мами. Про сімейно-кримінальні пристрасті - розкаже Мар'яна Мартин.

Пологи були ще місяць тому, але повідомили про це - лише зараз. І почалися вони - раптово.

Володимир Сагарда, завідувач акушерсько-гінекологічного відділення Берегівської лікарні:

Пологи були оперативним шляхом, бо ми й планували, враховуючи те, що в неї загально рівномірно звужений таз, і вообще жінка не складена так, як має бути для родів.

Хлопчик народився із вагою 2,5 кг та зростом 49 см. І хоча пологи пройшли успішно, життя дитини було під загрозою.

Роман Приходько, в. о. завідувача відділення реанімації новонароджених Закарпатської дитячої лікарні:

На першу добу життя дитинка доставлена до нас у реанімацію новонароджених. Стан дитинки при поступлені був середньої важкості, важкий. За рахунок дихальних розладів.

Стабілізувати немовля довелося у реанімації. Хлопчик досі перебуває в лікарні - під наглядом неонатологів.

Вікторія Фозикош, лікар-неонатолог Закарпатської дитячої лікарні:

Дитинка до нас була переведена на п'яту добу життя з реанімації. Стан дитинки важкий, на момент надходження вага була 2500. На сьогодні стан дитинки кращий. Але ще трошки коливається, бо недоїдає, не набирає вагу, тому дитинка знаходиться у нас у відділенні.

Сама Біянка поки теж у лікарні. Я нагадаю, цю історію. Родина юної породіллі - з ромів. Коли ми їх знімали - ще у жовтні - Біянка та її мама Рита розповідали, що самі готові виховувати дитину.

Та як так сталося, що 11-річна дитина - завагітніла. Тоді Біянка розповідала, що батько дитини - 14 річний підліток із Київщини. Але виявилося - це все вигадки. І в програмі "Стосується кожного", таки зізналася: насправді - це співмешканець мами. Якому під 50 років...

Я придумала всю цю свалку, сколько йому років, я це всьо придумала потомушто не хотєла, щоб Саша сів в тюрму, тому що він мені зараз допомагає, можна так сказати. - А скільки років цьому чоловіку від якого завагітніла ваша дитина? - 46.

Уникнути відповідальності чоловіку вочевидь не вдасться. Цією справою вже займається поліція. Провадження відкрили за статтею - розбещення неповнолітньої.

Чермен Тускаєв, в. о. заступника начальника слідчого управління ГУ Нацполіції в Херсонській області:

Слідчими слідчого управління вказаній особі повідомлено про підозру. Обрано міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового арешту.

Чоловіку загрожує до 15 років ув'язнення. А як буде справлятися 11-річна Біянка зі своїми обов'язками мами - контролюватиме Служба у справах дітей.