ВООЗ закликає уряди держав готуватися до "нового шторму" [ Редактировать ]
За кілька тижнів "Омікрон" домінуватиме у більшості країн Європи - заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я. Та закликали уряди готуватися до "нового шторму", адже сплеск захворюваності може поставити медичні системи країн на межу колапсу. Наразі "Омікрон" виявили у щонайменше 38 із 53 європейських країн. У деяких він уже поширеніший за решту коронавірусних інфекцій.
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