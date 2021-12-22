За кілька тижнів "Омікрон" домінуватиме в більшості країн Європи - заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я. Та закликали уряди готуватися до "нового шторму", адже через сплеск захворюваності медичні системи країн можуть опинитися на межі.

Наразі "Омікрон" виявили щонайменше у 38-ми із 53-х європейських країн. У деяких він уже поширеніший за решту коронавірусних варіантів.