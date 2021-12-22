У ВООЗ закликали уряди готуватися до "нового шторму" захворюваності [ Редактировать ]
За кілька тижнів "Омікрон" домінуватиме в більшості країн Європи - заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я. Та закликали уряди готуватися до "нового шторму", адже через сплеск захворюваності медичні системи країн можуть опинитися на межі.
Наразі "Омікрон" виявили щонайменше у 38-ми із 53-х європейських країн. У деяких він уже поширеніший за решту коронавірусних варіантів.
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У ЄС сподіваються, що поява цієї вакцини переконає зробити щеплення навіть противників імунізації. Принаймні тих, які бояться препаратів на основі нових технологій. Вакцина від Novavax - білковий препарат, розроблений за традиційною методикою.
Там вважають, що стрімке зростання кількості інфікованих може стати неабияким навантаженням для медичних систем країн навіть попри порівняно легший перебіг хвороби пацієнтів.
У ВООЗ заявляють - цей варіант коронавірусу поширюється рекордними темпами.
Минулої доби на коронавірус захворіли 5 тисяч 275 українців, померли - 238.
За даними Міністерства охорони здоров'я, дві дози вакцини отримало вже майже 40 відсотків дорослого населення країни.