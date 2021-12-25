Трехкратная чемпионка мира по велоспорту в дисциплине мэдисон (велотрековые гонки на выносливость - ред.) Эми Питерс (Amy Pieters) получила серьезную травму головы после падения на тренировке. Об этом сообщает команда SD Worx, за которую выступает Питерс.

30-летняя спортсменка попала в аварию на дороге возле испанского города Кальпе и потеряла сознание. Ее на вертолете доставили в больницу соседнего города Аликанте.

Врачи провели операцию на ее голове, чтобы убрать гематому и снять давление на мозг. Чтобы стабилизировать состояние Эми, ее ввели в искусственную кому.

Она пробудет без сознания несколько дней, после чего врачи разбудят ее, чтобы оценить ее сознание.

На летних Олимпийских играх - 2020 в Токио Эми Питерс заняла четвертое место.

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