Американский боец смешанных единоборств (ММА) Джесси Генри (Jessie Henry) погиб в результате взрыва шины. Об этом сообщает MMA Junkie.

28-летний боец проживал в городке Бошер Пэриш, штат Луизиана, где работал пожарным. Во время рабочей смены он занялся починкой шины для пожарной машины, которая по какой-то причине взорвалась.

По словам родственников, датчик шины ударил бойца по голове. Он получил сильный ушиб головы и был доставлен в городскую больницу. Травма оказалась несовместима с жизнью и Генри скончался.

Генри четыре года служил в армии США, а потом демобилизовался и устроился пожарным. Джесси Генри провел 8 боев на любительском уровне, после чего перешел в профессионалы. Его статистика в профессиональном ММА: 2 победы и 2 поражения. Свой последний бой он провел 28 мая этого года.

Ранее сообщалось, что американский боец смешанных единоборств Джастин Торнтон скончался от травм, полученных в результате поражения нокаутом на турнире по кулачным боям BKFC 20.