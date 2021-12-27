Самую крупную в мире устрицу выловили на западном побережье Франции в коммуне Карантек. Об этом сообщает сайт 24matins.

Вес находки составил 2 230 граммов, это на 20 граммов тяжелее прошлогоднего моллюска-рекордсмена, также выловленного на этом пляже.

Для сравнения, самые крупные устрицы "калибра 0", которые можно приобрести на обычном рынке, обычно весят около 150 граммов.

Размер раковины нового "короля устриц" составил 26,5 см в длину, 13 см в ширину и 10 см в толщину. В компании Les Huitres de Pen al Lann, выловившей гиганта, считают, что моллюску было около 15 лет. Даже при таком размере и возрасте устрица остается съедобной.

Рекордсмена купил на Рождество клиент одного из местных заведений, но цена не разглашается. Специалисты рекомендовали запечь устрицу в духовке, что более безопасно.

Ранее "Подробности" опубликовали материал о том, кому нельзя есть устрицы.