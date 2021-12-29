Четверо людей загинули від вибуху у приміщенні Косівської районної лікарні на Івано-Франківщині. Рвонуло на першому поверсі. Потому спалахнув вогонь, який охопив інші частини будівлі.

Але пожежники вчасно локалізували полум'я. Зараз на місці події працюють експерти держслужби з надзвичайних ситуацій. Вони з'ясовують причини інциденту. Загалом постраждали семеро людей. Всі - пацієнти лікарні. Крім чотирьох загиблих, ще є троє травмованих.

Світлана Оніщук, голова Івано-Франківської ОДА: