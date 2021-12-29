Вибух у косівській лікарні: четверо людей загинули [ Редактировать ]
Четверо людей загинули від вибуху у приміщенні Косівської районної лікарні на Івано-Франківщині. Рвонуло на першому поверсі. Потому спалахнув вогонь, який охопив інші частини будівлі.
Але пожежники вчасно локалізували полум'я. Зараз на місці події працюють експерти держслужби з надзвичайних ситуацій. Вони з'ясовують причини інциденту. Загалом постраждали семеро людей. Всі - пацієнти лікарні. Крім чотирьох загиблих, ще є троє травмованих.
Світлана Оніщук, голова Івано-Франківської ОДА:
Четверо людей загинуло. Одна людина за попередньою інформацією померла від хвороби ковід-19. Троє від пожежі. Троє людей, які постраждали, доправлені також до Івано-Франківської обласної лікарні. Їм надається весь спектр допомоги.
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