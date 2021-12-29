У світі зафіксували рекорд зараження коронавірусом [ Редактировать ]
Рекордний мільйон 200 тисяч людей інфікувалися коронавірусом минулої доби. Найбільше - у США. Там напередодні виявили півмільйона нових хворих.
Водночас влада країни зменшує тривалість самоізоляції з 10-ти до 5-ти днів. Рішення ухвалили на тлі ширення менш небезпечного штаму "Омікрон". До того ж президент Джо Байден скасував обмеження на поїздки до Африки, де наприкінці осені з'явилася нова мутація коронавірусу.
У Європі високі показники заражень фіксують Велика Британія і Франція. Остання з січня запроваджує паспорт вакцинації. А за його підробку загрожуватиме штраф у розмірі тисячі євро.
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