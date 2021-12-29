Показники здоров'я стрімко падають: маленький Ростислав потребує допомоги [ Редактировать ]
Маленький Ростислав потребує допомоги. В дитини виявили рецидив гострого лімфобластного лейкозу. Родина благає кожного небайдужого про допомогу аби врятувати дитину.
Мене звати Ростислав, зараз в мене розпочався не легкий період, бо моє життя під загрозою. В мене виявили жахливе захворювання (рецидив гострого лімфобластного лейкозу). Я з батьками з усіх сил намагаюся боротися, але зараз мені потрібна ваша допомога!
Іспанські лікарі клініки NAVARRA погодилися прийняти Ростислава на лікування та провести складну операцію по пересадці кісткового мозку.
Але після довгої5-місячної реабілітації в Іспанії, "Охматдит" не зміг надати Ростику потрібної медичної допомоги згідно з рекомендаціями іспанських лікарів. Показники здоров'я стрімко падають. У зв'язку з цим лікарі Іспанії та Сум прийняли рішення про негайне повернення хлопця.
Я звертаюся до вас з проханням допомогти, бо я теж хочу жити та насолоджуватися життям.
Реквізити:
- картка батька, Кібець Юрій: 5168 7574 2849 7384 / 5168 7574 1764 6710
- телефон мами Оксани: 068-248-57-80
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