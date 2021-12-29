Маленький Ростислав потребує допомоги. В дитини виявили рецидив гострого лімфобластного лейкозу. Родина благає кожного небайдужого про допомогу аби врятувати дитину.

Мене звати Ростислав, зараз в мене розпочався не легкий період, бо моє життя під загрозою. В мене виявили жахливе захворювання (рецидив гострого лімфобластного лейкозу). Я з батьками з усіх сил намагаюся боротися, але зараз мені потрібна ваша допомога!

Іспанські лікарі клініки NAVARRA погодилися прийняти Ростислава на лікування та провести складну операцію по пересадці кісткового мозку.

Але після довгої5-місячної реабілітації в Іспанії, "Охматдит" не зміг надати Ростику потрібної медичної допомоги згідно з рекомендаціями іспанських лікарів. Показники здоров'я стрімко падають. У зв'язку з цим лікарі Іспанії та Сум прийняли рішення про негайне повернення хлопця.

Я звертаюся до вас з проханням допомогти, бо я теж хочу жити та насолоджуватися життям.

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