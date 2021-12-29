Путін попросив про телефонну розмову із Джо Байденом [ Редактировать ]
Наскільки реальна перспектива, що такий Указ знадобиться - сьогодні спробує з'ясувати Джо Байден. О 22:30 за Києвом у нього запланована телефонна розмова із Путіним. Про дзвінок попросив російський президент, - повідомила речниця Ради нацбезпеки США Емілі Хорн. За її словами, Байден хоче обговорити також майбутні зустрічі у форматі НАТО-Росія та в межах ОБСЄ, заплановані на 12 і 13 січня.
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В четверг, 30 декабря, президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным
Президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным
10 січня в американської та російської урядових делегацій запланована бесіда щодо стягнення російських військ до кордону з Україною.
Журналісти побачили президента Сполучених Штатів під час прогулянки з дружиною Джилл і запитали про особисту зустріч з очільником Кремля найближчим часом. Байден відповів, цитую: "Побачимо".
Щоправда, на якому рівні може відбутися зустріч - президентів чи других осіб - наразі невідомо. А йтиметься там про напруження на українському кордоні.