Наскільки реальна перспектива, що такий Указ знадобиться - сьогодні спробує з'ясувати Джо Байден. О 22:30 за Києвом у нього запланована телефонна розмова із Путіним. Про дзвінок попросив російський президент, - повідомила речниця Ради нацбезпеки США Емілі Хорн. За її словами, Байден хоче обговорити також майбутні зустрічі у форматі НАТО-Росія та в межах ОБСЄ, заплановані на 12 і 13 січня.