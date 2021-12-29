В ночь с 27 на 28 декабря, в Киеве погоня мужчины за ворами, обернулась проблемами. Так, у него украли вещи, он побежал за "обидчиками", неудачно прыгнул на крышу гаража и сломал ногу. А приехавшие забирать его спасатели уронили носилки с ним с высоты больше человеческого роста. Фото случившегося опубликовала в Фейсбуке пресс-служба КАРС "Киевская служба спасения".

Инцидент произошел на Крещатике. Из-за травмы ноги мужчина не смог сам спуститься с крыши гаража, ему понадобилась помощь спасателей. Те зафиксировали его на ковшовых носилках и принялись спускать с крыши постройки, которая на вид не меньше трех метров в высоту.

В какой-то момент носилки с пострадавшим вырываются из рук подающего и падают на асфальт.

Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Читайте также, в Киевской области погиб подросток, который рыбачил возле высоковольтных линий. 16-летний житель столицы забрасывал телескопическую удочку и рыболовной леской задел высоковольтные линии электропередач, получил при этом удар током.

Кроме того, в Тернопольской области во время ночной рыбалки пропали двое 16-летних парней - Игорь Сюсяйло и Петр Харук. Ночью ребята на лодке отправились рыбачить на реку Днестр вблизи села Устечко и до сих пор не вернулись.

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