Грекам заборонили вмикати музику під час святкування Нового року [ Редактировать ]
Невеселий Новий рік чекає на греків. Уряд країни заборонив вмикати музику на комерційних майданчиках під час святкування. Аби там збиралося якомога менше людей.
І ковід поширювався не так швидко. До Греції вже дістався штам "Омікрон". За останню добу в країні зафіксували 29 тисяч нових інфікованих. Розважальні заклади також зобов'язали зачинятися опівночі. За єдиним винятком. В ніч на перше січня можна буде працювати до другої.
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