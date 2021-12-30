Невеселий Новий рік чекає на греків. Уряд країни заборонив вмикати музику на комерційних майданчиках під час святкування. Аби там збиралося якомога менше людей.

І ковід поширювався не так швидко. До Греції вже дістався штам "Омікрон". За останню добу в країні зафіксували 29 тисяч нових інфікованих. Розважальні заклади також зобов'язали зачинятися опівночі. За єдиним винятком. В ніч на перше січня можна буде працювати до другої.