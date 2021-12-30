Економічні новини: зміна клімату вдарить щонайменше по п'яти областях України [ Редактировать ]
Деякі документи в "Дії" юридично прирівняли до паперових. Ідеться про електронні водійські права, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, техпаспорт, та студентський квиток. Про це повідомляє прес-служба Мінцифри, посилаючись на відповідні урядові постанови. Про ціни, плани на врожай та чергові великі будівництва дивіться в огляді Кирила Воронка.
Запровадити спецмито на імпорт усіх енергоресурсів із Росії. Таку ініціативу у Верховній Раді України пропонує комітет із питань енергетики та житлово-комунальних послуг. 4-5% хочуть встановити на імпорт дизельного пального, бензину, скрапленого газу, електроенергії та вугілля. Отримані з мита гроші пропонують спрямувати на покращення обороноздатності держави та проєкти, пов'язані з посиленням енергетичної безпеки України. 2 травня цього року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ввела спецмито на імпорт автобусів, вантажних та спецавтомобілів із Білорусі у розмірі 35 відсотків. Утім у грудні його скасували.
Зміна клімату вдарить щонайменше по 5-ти областях України. Про це йдеться в результатах дослідження Світового банку щодо впливу зміни клімату на головні сектори економіки України. Згідно з ним, вивчали два сценарії. Кожен передбачає глобальне підвищення температури до дві тисячі сотого року. У першому варіанті - при боротьбі з викидами вуглецю температура підніметься на майже 2,4°C. У другому - без достатніх заходів - на 4,3°C . Також аналітики передбачають зниження врожайності ячменю, кукурудзи та соняшнику в 2030-2050 роках, до майже 30-ти відсотків. Найбільших збитків унаслідок зміни клімату зазнають: Черкаська, Херсонська, Кіровоградська, Полтавська та Вінницька області, - йдеться в результатах досліджень.
Два нові мости через Дніпро хочуть побудувати в Києві. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков попросив Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля доручити йому разом із Укравтодором і столичними адміністраціями спланувати та збудувати два автомобільні переїзди через річку. Перший - від Столичного шосе до автодороги М-03 Київ - Харків - Довжанський, що на ділянці Київ - Бориспіль. Другий - від вулиці Богатирської до вулиці Оноре де Бальзака. Не відкидають із варіантів і підземний тунель.
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