Інженери випробували на людях робота-хірурга [ Редактировать ]
"Однорукого" лапароскопічного робота випробували на людях в Китаї. Дослідження провели науковці Пекінської академічної клініки "Дружба" .
Лапароскопія - це сучасний метод хірургії, за допомогою якого операції на внутрішніх органах проводять через невеличкі розрізи. Переваги такого способу в меншій площі проникнення в тканини. Завдяки роботу, медикам вдалося зробити маленький розріз пацієнту та видалити жовчний міхур.
Такий хірургічний винахід китайської розробки має унікальну конструкцію з однією "рукою", відрізняється гнучкістю та простотою в експлуатації.
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