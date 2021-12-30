Переваги такого способу в меншій площі проникнення в тканини.

"Однорукого" лапароскопічного робота випробували на людях в Китаї. Дослідження провели науковці Пекінської академічної клініки "Дружба" .

Лапароскопія - це сучасний метод хірургії, за допомогою якого операції на внутрішніх органах проводять через невеличкі розрізи. Переваги такого способу в меншій площі проникнення в тканини. Завдяки роботу, медикам вдалося зробити маленький розріз пацієнту та видалити жовчний міхур.

Такий хірургічний винахід китайської розробки має унікальну конструкцію з однією "рукою", відрізняється гнучкістю та простотою в експлуатації.