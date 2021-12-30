Что нужно есть в Новый год для привлечения удачи [ Редактировать ]
Источник: Подробности
Совсем скоро жители страны соберутся за новогодними столами, будут отмечать Новый год, есть традиционные блюда, пить шампанское и загадывать желание. И, конечно же, каждый хочет, чтобы 2022 год стал для него успешным и удачным. В народе говорят о том, что для этого нужно в новогоднюю ночь есть правильные блюда. Давайте разберемся какие.
В состав удачного новогоднего меню могут входить:
- основное мясное блюдо – шашлык,
- запеченная баранья нога,
- курица или другая птица, приготовленная в духовке целиком;
- гарнир – картофель отварной целиком с зеленью и сметаной, запеченный в духовке "по-селянски",
- овощное ассорти, приготовленное в духовке, овощи на гриле;
- горячие мясные блюда – отбивные, котлеты, жаркое в горшочках, мясные пальчики, мясо в кляре, рулетики из филе индейки или курицы с начинкой, жульен и другое;
- салаты – сытные и с мясными ингредиентами, но допустимы и овощные винегрет, "Греческий", из пекинской капусты;
- холодные закуски – мясная нарезка, бутерброды, канапе;
- все должно быть не только вкусно, но и красиво оформлено;
- выпечка и десерты – подойдет морковный пряный торт, мраморный пирог "Зебра" с тыквой и творогом, ванильная панакота с ягодным соусом, фруктовая нарезка, мороженое;
- напитки алкогольные и безалкогольные – вина, некрепкие наливки, соки, компоты.
Одним из важных аттрибутов украшения домашнего очага являются новогодние венки, которые вешают на входную дверь или у камина. Мы собрали для вас варианты, которые можно сделать самостоятельно.
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