Совсем скоро жители страны соберутся за новогодними столами, будут отмечать Новый год, есть традиционные блюда, пить шампанское и загадывать желание. И, конечно же, каждый хочет, чтобы 2022 год стал для него успешным и удачным. В народе говорят о том, что для этого нужно в новогоднюю ночь есть правильные блюда. Давайте разберемся какие.

В состав удачного новогоднего меню могут входить:

основное мясное блюдо – шашлык,

запеченная баранья нога,

курица или другая птица, приготовленная в духовке целиком;

гарнир – картофель отварной целиком с зеленью и сметаной, запеченный в духовке "по-селянски",

овощное ассорти, приготовленное в духовке, овощи на гриле;

горячие мясные блюда – отбивные, котлеты, жаркое в горшочках, мясные пальчики, мясо в кляре, рулетики из филе индейки или курицы с начинкой, жульен и другое;

салаты – сытные и с мясными ингредиентами, но допустимы и овощные винегрет, "Греческий", из пекинской капусты;

холодные закуски – мясная нарезка, бутерброды, канапе;

все должно быть не только вкусно, но и красиво оформлено;

выпечка и десерты – подойдет морковный пряный торт, мраморный пирог "Зебра" с тыквой и творогом, ванильная панакота с ягодным соусом, фруктовая нарезка, мороженое;

напитки алкогольные и безалкогольные – вина, некрепкие наливки, соки, компоты.

Одним из важных аттрибутов украшения домашнего очага являются новогодние венки, которые вешают на входную дверь или у камина. Мы собрали для вас варианты, которые можно сделать самостоятельно.

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