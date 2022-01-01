П'яна ДТП у Дніпрі. Водій Фольксвагена влетів у чотири автівки, що тільки-но почали рухатись на зелене світло. Удар був такої сили, що одна з машин перекинулася на капот.

У ній була родина - батько, мати та маленька дитина. Щоб визволити сім'ю, рятувальникам довелося вирізати їх з понівеченого салону. Жінку в тяжкому стані ушпиталили, травмована і дитина. Постраждали також пасажири ще двох легковиків. Винуватець аварії був такий п'яний, що ледь тримався на ногах. І в якийсь момент навіть намагався утекти з місця події, але його затримала поліція.