В Запорожье избили полицейского [ Редактировать ]
В Запорожье напали на полицейского и избили его. Нападавшего задержали правоохранители.
"В Запорожье задержан гражданин, нанесший полицейскому телесные повреждения", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что на полицейского напал ранее судимый мужчина, который в грубой форме высказывался в сторону правоохранителя. После этого мужчина нанес ему травмы головы.
"В порядке ст. 208 УПК Украины злоумышленник задержан. Ведутся следственные действия", - говорится в сообщении.
Напомним, что во Львовской областной инфекционной больнице на днях скончалась 8-летняя девочка. Медики подозревают, что ребенок болел менингококковой инфекцией.
по теме
В Одессе, возле Нового рынка, местный продавец напал с ножом на съемочную группу одного из телеканалов
В Оболонском районе Киева карманник ударил ножом в грудь пассажира троллейбуса после замечания о попытке кражи
С началом 2022 года в Украине увеличивается минимальная заработная плата и прожиточный минимум. А после, соответственно, в налоговом законодательстве возрастут и ставки налогов
Новый штамм "Омикрон" - это предупреждение о том, как в дальнейшем будет развиваться пандемия коронавируса
В Беларуси туристический автобус с россиянами столкнулся с легковым автомобилем