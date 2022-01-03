В Запорожье напали на полицейского и избили его. Нападавшего задержали правоохранители.

"В Запорожье задержан гражданин, нанесший полицейскому телесные повреждения", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что на полицейского напал ранее судимый мужчина, который в грубой форме высказывался в сторону правоохранителя. После этого мужчина нанес ему травмы головы.

"В порядке ст. 208 УПК Украины злоумышленник задержан. Ведутся следственные действия", - говорится в сообщении.

Напомним, что во Львовской областной инфекционной больнице на днях скончалась 8-летняя девочка. Медики подозревают, что ребенок болел менингококковой инфекцией.