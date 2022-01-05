На Івано-Франківщині вирував потужний буревій [ Редактировать ]
Поки Закарпаття заливає, у сусідній Івано-Франківщині вирує потужний буревій. Минулої ночі в області сильний вітер повалив дерева та обірвав лінії електропередач.
Як наслідок, майже сотня сіл Прикарпаття без світла, а місто Калуш - навіть без головної ялинки. Новорічне дерево не було як слід закріплене, тож штормовий вітер його просто зніс.
Ніхто не постраждав. Влада міста пообіцяла до Різдва заново встановити зелену красуню.
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