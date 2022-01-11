Платиновий ювілей. У Британії оприлюднили план святкування 70-річчя перебування Єлизавети Другої на троні. Уперше в історії - адже жоден із британських монархів досі не керував країною так довго. Святкування відбуватимуться упродовж року. Але головні заходи - вуличні вечірки та концерт зі світовими зірками - заплановані на початок червня. Нині Єлизаветі Другій - 95. Тож чи відвідає вона урочистості на свою честь особисто, наразі невідомо.