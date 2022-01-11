Дві дози щеплення від коронавірусу отримали 48 % населення [ Редактировать ]
Майже 5,5 тисяч нових Ковід-заражень зафіксовано минулої доби в Україні.
900 людей ушпиталили. 219 - померли. А 96 тисяч - імунізувалися. Кількість вакцинованих в Україні перевалила за 14 мільонів громадян.
Дві дози щеплення нині мають 48 відсотків дорослих українців.
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