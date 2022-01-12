Більшість "нового" уряду Казахстану складають старі урядовці [ Редактировать ]
Новий уряд - після січневих протестів - призначили в Казахстані! Його очолив 49-річний Аліхан Смаїлов, який раніше обіймав посаду міністра фінансів. До слова, більшість у новому Кабміні отримали урядовці зі старого складу. Водночас президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв повідомив, цитую, про "успішне виконання миротворчої місії ОДКБ" і заявив - 13 січня розпочнеться поетапне виведення контингенту.
Касим-Жомарт Токаєв, президент Казахстану:
Через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ. Процесс вывода займет не более 10 дней. Считаю, что пришло время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной, регулярной основе.
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До слова, більшість у новому Кабміні отримали урядовці зі старого складу. Водночас президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв повідомив, цитую, про "успішне виконання миротворчої місії ОДКБ".
По допомогу до Організації договору колективної безпеки влада Казахстану звернулася шостого січня - на тлі масових заворушень у країні.
Принаймні на це розраховує президент держави Касим-Жомарт Токаєв. Він вже оголосив про успішне завершення миротворчої місії.
І хоча нині на вулицях Алмати та Нурсултана - порівняно спокійно, Росія й далі направляє до Казахстану своїх армійців і військову техніку.
Напередодні президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив про "відновлення ладу". Серед затриманих - майже чотири з половиною тисячі людей.