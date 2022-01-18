З них більшість - майже 4 мільйони - бустерні дози.

Рекорди вакцинації. В Італії минулого тижня зробили майже 4 з половиною мільйони щеплень - це найбільший тижневий показник у країні від початку кампанії імунізації.

З них більшість - майже 4 мільйони - бустерні дози.

Решта - ін'єкції для дітей, яким нещодавно запровадили вакцинацію, а також дорослим, що раніше відкладали процедуру.