Вакцинальний рекорд встановили в Італії [ Редактировать ]
Рекорди вакцинації. В Італії минулого тижня зробили майже 4 з половиною мільйони щеплень - це найбільший тижневий показник у країні від початку кампанії імунізації.
З них більшість - майже 4 мільйони - бустерні дози.
Решта - ін'єкції для дітей, яким нещодавно запровадили вакцинацію, а також дорослим, що раніше відкладали процедуру.
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Йдеться про працівників, які мають легкі симптоми або позитивний тест без ознак недуги.
Додаткове щеплення роблять літнім людям і тим, хто має хронічні недуги.
Найбільше інфікувань на Львівщині, Харківщині та у Києві - повідомили у МОЗі.
Отримати щеплення проти коронавірусу мусять усі громадяни, старші за 18-ть років - крім вагітних і тих, хто має протипоказання.
У такий спосіб намагаються хоч якось врятувати ситуацію, адже черги у пунктах тестування були величезні і медики не справлялися.