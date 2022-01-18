Харківські правоохоронці затримали кримінального авторитета [ Редактировать ]
У Харкові поліція затримала кримінального авторитета, який вимагав у місцевого підприємця 250 тисяч доларів вигаданого боргу.
У разі відмови - погрожував чоловікові розправою та знищенням майна.
Оперативники затримали рекетира під час отримання частини суми. Тепер йому загрожує позбавлення волі до 12-ти років із конфіскацією майна.
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