Там наголосили - йдеться про людей, які отримали дві дози вакцини.

Майже половину населення світу імунізували проти COVID-19! Таке заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я. Там наголосили - йдеться про людей, які отримали дві дози вакцини.

Попри це, у ВООЗ зазначили - частка щеплених у різних частинах світу надто відрізняється. Наприклад, у країнах Африки, загальний рівень імунізації населення становить лише сім відсотків.