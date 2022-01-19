Половину населення світу імунізували проти COVID-19 - ВООЗ [ Редактировать ]
Майже половину населення світу імунізували проти COVID-19! Таке заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я. Там наголосили - йдеться про людей, які отримали дві дози вакцини.
Попри це, у ВООЗ зазначили - частка щеплених у різних частинах світу надто відрізняється. Наприклад, у країнах Африки, загальний рівень імунізації населення становить лише сім відсотків.
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Якщо можна буде щепитися одразу і від сезонного грипу, і від нових штамів коронавірусу, то - за опитуваннями - охочих буде чимало.
З них більшість - майже 4 мільйони - бустерні дози.
Йдеться про працівників, які мають легкі симптоми або позитивний тест без ознак недуги.
Пацієнти з COVID-штамом "Омікрон" переважно скаржаться на нежить, головний біль і втому. Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я.
У разі отримання посилок, людей закликають відкривати їх на вулиці, у захисних рукавичках і викидати упаковку.