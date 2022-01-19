Ймовірну загрозу вторгнення Росії й передостороги західних партнерів прокоментував президент Зеленський. У зверненні гарант закликав українців не панікувати. Бо в очікуваннях загрози - країна живе з 2014 року. І в разі чого - зможе протистояти.

Україна не хоче війни, але Україна повинна завжди бути готовою до неї. Не боїться, бо захищає свою землю, не здасться, бо це наша земля, тікати нікуди. І це не новина. Україна постійно посилює свої оборонні можливості. У нас сильна, смілива, готова кожного дня до всього армія. І це не новина. Кожен мій ранок починається з інформації про реальну ситуацію на Донбасі й поблизу наших кордонів. Ми знаємо про всі можливі загрози, розуміємо всі можливі наші дії у відповідь.