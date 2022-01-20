Ще два місяці в СІЗО. Суд продовжив запобіжний захід 16-річному Миколі Харківському. Саме він, нагадаю, був за кермом Інфініті, яке на шаленій швидкості на перехресті знесло іншу автівку. Водій тоді загинув на місці.

Напередодні мало б відбутися перше підготовче судове засідання. Утім, суддя взяла самовідвід. Інша - пішла на лікарняний. Докладніше розповість Світлана Шекера.

До зали суду Миколу Харківського заводить конвой. Хлопець не приховує посмішки. З журналістами не багатослівний.

-Без комментариев!

Адвокатка Харківського сьогодні вкотре змінює лінію захисту. Якщо на початку процесу казала, що за кермом "Інфініті" був не її підзахисний. Потім сам підозрюваний виправдовувався, що не спрацювали гальма. То тепер, коли прокурори мають на руках результати генетичної експертизи з підтвердженням, що авто вів саме підліток, - адвокатка Данилова знаходить інше виправдання.

Інна Данилова, адвокатка Миколи Харківського:

Проверял состояние данного автомобиля, его скорость. Он хотел проскочить на красный свет, и он нажал на газ быстрее, чтобы успеть пролететь на вот этот вот.

Ігор Черняк, представник потерпілої:

Близько пів хвилини пройшло з того моменту, коли загорівся червоний колір. І це встановлено відповідною експертизою. Тобто проскочити - це там одна секунда, дві секунди. Тут ми говоримо про те, що червоніше вже не може бути. І червоний колір горів вже майже хвилину.

Микола Харківський, за словами адвокатки, провину свою визнав. Та в суді поводиться зухвало й нахабно.

-Радостно, да? То есть настолько там пусто, что ты сидишь и улыбаешься? Ты ж прощения просил, да? Когда впервые там оказался? На камеры. Зачем ты мне улыбаешься? - Бухим меньше ездить надо. - Ну еще посмейся, я не знаю. - Не надо его провоцировать!

Посмертна експертиза Ігоря Носова - загиблого водія "Шевроле" - виявила в його крові майже чотири проміле алкоголю. На цьому тепер і акцентує увагу захист Харківського. Утім, родина загиблого вважає це абсурдом.

Анастасія Бондаренко, донька загиблого Ігоря Носова:

Дома был порядок. Были судочки, которые он подготовил на работу. На следующий день ему выходить.

На перебіг справи результати посмертної експертизи не вплинуть. Кажуть у прокуратурі. Бо водій "Шевроле" правил дорожнього руху не порушував. Однак це дасть змогу Харківському, якщо його визнають винним, ухилитися від цивільних позовів. А йдеться про чотири мільйони гривень.

Інна Данилова, адвокатка Миколи Харківського:

Она невероятно огромная, они не в состоянии оплатить эту сумму вообще.

Мати Миколи Харківського теж була на суді. Та до кінця засідання не досиділа.

Марина Харківська, мати Миколи Харківського:

Родители несут ответственность. Несуть відповідальність. І я дуже важко це все переношу зараз.

Відповідати за дії сина батькам доведеться за двома статтями Кримінального кодексу - допуск неповнолітнього до керування автомобілем та невиконання батьківських обов'язків. А сьогодні суд продовжив запобіжний захід Миколі Харківському. Наступні два місяці він пробуде в СІЗО.