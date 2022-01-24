В НАТО вирішили збільшити військову присутність у Східній Європі: де розташують війська [ Редактировать ]
Єврокомісія оголосила про екстрену фінансову допомогу Україні, понад мільярд євро, через загострення ситуації з Росією. А в НАТО вирішили збільшити військову присутність у Східній Європі. Де саме Альянс розташує війська, розкаже Олена Абрамович.
Вивести всі свої війська зі Східного флангу. Таку вимогу до НАТО перед новим роком висунула Росія. В Альянсі порадилися, провели консультації з Федерацією і.. зробили все з точністю до "навпаки" - оголосили, що збільшать присутність на східних кордонах держав-членів. Відповідне комюніке альянс опублікував на своєму сайті.
Данія відряджає в Балтійське море фрегат і відправить чотири винищувачі F-16 до Литви для підтримки довгострокової місії НАТО з повітряного нагляду. Іспанія спрямовує кораблі до морських сил НАТО і розглядає можливість і доцільність відправити винищувачі до Болгарії.
Окрім того, готовність відправити свої війська до Румунії висловила Франція. А Нідерланди надсилають два винищувачі F-35 до Болгарії з квітня та приводять у готовність корабель і наземні елементи для Сил реагування НАТО. Усі ці дії - відповідь на нарощування Росією військ на українських кордонах,- пояснили в Альянсі. Москва вкотре назвала це провокацією.
Дмитро Пєсков, прессекретар Президента Росії:
Мы видим заявления, которые публикует северо-атлантический альянс об увеличении контингента и стягивании сил и средств на восточный фланг. Все это приводит к тому, что напряженность растет. Я хочу обратить ваше внимание что это происходить не из-за того что делаем мы, Россия.
Зростання напруженості обговорили сьогодні й міністри закордонних справ країн ЄС. Доєднався онлайн і Держсекретар США Ентоні Блінкен - скоординувати жорстку відповідь Заходу у разі наступу РФ на Україну. Європейські міністри перед початком засідання запевнили - ситуація серйозна.
Єппе Кофод, міністр закордонних справ Данії:
Нарощення військ Росією загрожує не лише Україні, але й безпековому порядку Європи загалом. І ця ідея Росії, буцімто можна поділити сфери впливу, абсолютно неприйнятна.
Ґабріелюс Ландсберґіс, міністр закордонних справ Литви:
Ми вважаємо, що справжня війна ймовірна. Моя позиція така: перетин кордону - це перетин червоних ліній, перетин політичних кордонів, тобто втручання у справи інших держав.
Активізувалися і в Єврокомісії. Президентка Урсула фон дер Ляєн вийшла із заявою про термінове надання Україні нового пакету фінансової допомоги. За її словами, це будуть гроші у вигляді позик із низькими відсотками.
Урсула фон дер Ляєн, президент Євро:
По-перше, Комісія пропонує новий пакет екстреної макрофінансової допомоги в розмірі 1млрд 200 млн євро. Цей пакет допоможе Україні задовольнити потреби у фінансуванні через конфлікт. Ми розраховуємо на те, що Рада ЄС та Європейський парламент якнайшвидше ухвалять цей пакет.
По-друге, Єврокомісія подвоїть свою допомогу Україні у вигляді грантів - тобто грошей, які не треба буде повертати. Це ще 120 мільйонів євро. Кошти мають бути спрямовані на модернізацію країни.
по теме
Україна дедалі більше втрачає контрольовані ворогом регіони. Такі висновки після поїздки в Україну виклав євродепутатам Верховний представник із питань безпеки ЄС Жозеп Боррель.
Риторика Білого дому змінюється. Тепер у ній значно більше відвертих і гучних припущень, яких дипломатично уникали в очікуванні переговорів із Москвою.
В Альянсі планують запропонувати "серйозні перемови" щодо контролю над озброєнням. Зокрема, стосовно розміщення ракет.
Топ-тема незмінна - деескалація напруженості на українських кордонах. Ризик виникнення конфлікту на Заході вважають дуже високим.
Москва висуває ультиматум: мовляв, шлях Україні до Альянсу має бути закритий. У НАТО - ультиматум не приймають. І знову наголошують: це вирішувати не Кремлю.