Єврокомісія оголосила про екстрену фінансову допомогу Україні, понад мільярд євро, через загострення ситуації з Росією. А в НАТО вирішили збільшити військову присутність у Східній Європі. Де саме Альянс розташує війська, розкаже Олена Абрамович.

Вивести всі свої війська зі Східного флангу. Таку вимогу до НАТО перед новим роком висунула Росія. В Альянсі порадилися, провели консультації з Федерацією і.. зробили все з точністю до "навпаки" - оголосили, що збільшать присутність на східних кордонах держав-членів. Відповідне комюніке альянс опублікував на своєму сайті.

Данія відряджає в Балтійське море фрегат і відправить чотири винищувачі F-16 до Литви для підтримки довгострокової місії НАТО з повітряного нагляду. Іспанія спрямовує кораблі до морських сил НАТО і розглядає можливість і доцільність відправити винищувачі до Болгарії.

Окрім того, готовність відправити свої війська до Румунії висловила Франція. А Нідерланди надсилають два винищувачі F-35 до Болгарії з квітня та приводять у готовність корабель і наземні елементи для Сил реагування НАТО. Усі ці дії - відповідь на нарощування Росією військ на українських кордонах,- пояснили в Альянсі. Москва вкотре назвала це провокацією.

Дмитро Пєсков, прессекретар Президента Росії:

Мы видим заявления, которые публикует северо-атлантический альянс об увеличении контингента и стягивании сил и средств на восточный фланг. Все это приводит к тому, что напряженность растет. Я хочу обратить ваше внимание что это происходить не из-за того что делаем мы, Россия.

Зростання напруженості обговорили сьогодні й міністри закордонних справ країн ЄС. Доєднався онлайн і Держсекретар США Ентоні Блінкен - скоординувати жорстку відповідь Заходу у разі наступу РФ на Україну. Європейські міністри перед початком засідання запевнили - ситуація серйозна.

Єппе Кофод, міністр закордонних справ Данії:

Нарощення військ Росією загрожує не лише Україні, але й безпековому порядку Європи загалом. І ця ідея Росії, буцімто можна поділити сфери впливу, абсолютно неприйнятна.

Ґабріелюс Ландсберґіс, міністр закордонних справ Литви:

Ми вважаємо, що справжня війна ймовірна. Моя позиція така: перетин кордону - це перетин червоних ліній, перетин політичних кордонів, тобто втручання у справи інших держав.

Активізувалися і в Єврокомісії. Президентка Урсула фон дер Ляєн вийшла із заявою про термінове надання Україні нового пакету фінансової допомоги. За її словами, це будуть гроші у вигляді позик із низькими відсотками.

Урсула фон дер Ляєн, президент Євро:

По-перше, Комісія пропонує новий пакет екстреної макрофінансової допомоги в розмірі 1млрд 200 млн євро. Цей пакет допоможе Україні задовольнити потреби у фінансуванні через конфлікт. Ми розраховуємо на те, що Рада ЄС та Європейський парламент якнайшвидше ухвалять цей пакет.

По-друге, Єврокомісія подвоїть свою допомогу Україні у вигляді грантів - тобто грошей, які не треба буде повертати. Це ще 120 мільйонів євро. Кошти мають бути спрямовані на модернізацію країни.