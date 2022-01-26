Кіно всупереч пандемії. У німецькій столиці готуються до відкриття фестивалю Берлінале. Як відбуватиметься свято, хто із зірок пройде червоною доріжкою і що привезе до Німеччини Україна? Тетяна Логунова розкаже більше.

У ливарній майстерні сім'ї Ноак кипить робота. Часу обмаль - до початку лютого треба виготовити головні призи Берлінале - золотого і срібного ведмедів. За фестивальні статуетки майстри відповідають уже багато років і жодного разу не підвели. Ведмедів виливають із бронзи, а потім покривають шаром із золота і срібла. А за кілька годин до офіційної церемонії нагородження - гравірують імена лауреатів.

Пандемія коронавірусу диктує свої фестивальні правила. Цьогорічний Берлінале буде значно коротшим, ніж завжди - триватиме лише шість днів. Доступ публіки теж обмежать. Кінозали будуть заповнені наполовину. Усіх глядачів попросять показати довідку про вакцинацію чи перенесений ковід. Плюс свіжий негативний тест на коронавірус.

Це наразі лише плани. Організатори свята кіно попереджають - усе може змінитися в останню хвилину. У разі якщо, наприклад, істотно погіршиться епідемічна ситуація. Досі не оголосили і списку зірковий гостей, які планують прибути в Берлін. Хтозна, а раптом Німеччина запровадить додаткові обмеження на в'їзд або хтось із заявлених знаменитостей захворіє.

Карло Шатріан, художній директор кінофестивалю "Берлінале":

Вірю, що це буде Берлінале з гостями. Тому що в режисерів, акторів є величезне бажання почути оплески публіки, пройтися червоною доріжкою, поспілкуватися з глядачами. Звісно, усе буде по-іншому, з дотриманням правил безпеки. Ми не можемо ризикувати здоров'ям людей.

За головні призи Берлінале змагатимуться 18 фільмів. Девіз цьогорічного фестивалю - менше політики, більше кохання.

Карло Шатріан, художній директор кінофестивалю Берлінале:

Ніколи раніше ми не бачили стільки історій про кохання - божевільне, неймовірне, несподіване й п'янке.

На фестиваль поїдуть і українські фільми. Документальний "Террикони" Тараса Томенка, про життя дітей на Донбасі, змагатиметься за перемогу в секції "Generation". А у секції "Panorama" покажуть роботу Марини Ер Горбач "Клондайк" - про збитий над Донбасом "Боїнг".