Про це пише видання "Financial Times".

ЄС і Велика Британія готують санкції проти нових російських газових проєктів у разі нападу на Україну. Про це пише видання "Financial Times".

Та наголошує: уперше після початку агресії РФ, Євросоюз націлився на енергетичний сектор. Враховуючи, що Європа на 40% залежить від імпорту саме російського газу.

Такі плани розробляють спільно зі Сполученими Штатами - вони містять значне скорочення фінансування та передачу технологій для нових газових програм.