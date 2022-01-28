ЄС і Велика Британія готують санкції проти нових російських газових проєктів [ Редактировать ]
ЄС і Велика Британія готують санкції проти нових російських газових проєктів у разі нападу на Україну. Про це пише видання "Financial Times".
Та наголошує: уперше після початку агресії РФ, Євросоюз націлився на енергетичний сектор. Враховуючи, що Європа на 40% залежить від імпорту саме російського газу.
Такі плани розробляють спільно зі Сполученими Штатами - вони містять значне скорочення фінансування та передачу технологій для нових газових програм.
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Відповідне рішення ухвалили через дестабілізаційні дії з боку РФ проти України.
"Визначилися. Ми більше не шукаємо варіантів", - повідомили пресі в Білому домі на умовах анонімності.
Президент Зеленский ввел санкции против Юрия Чайки, Артемия Лебедева, российских судей и компаний
Про це пише видання Times з посиланням на власні джерела в Міноборони Сполученого Королівства.
Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив про це, посилаючись на дані розвідки. Зважаючи на загрози, Сполучені Штати вимагають від Європи визначитися з можливими санкціями.