Родини американських дипломатів зобов'язали виїхати ще й із Білорусі. Таке рішення США ухвалили через стягнення до білорусько-українського кордону російських військових. Також Держдепартамент закликав не їхати в республіку й інших американських громадян, оскільки посольство Штатів не має достатньо можливостей, аби надавати послуги на території Білорусі. Нагадаю, раніше Держдеп наказав сім'ям американських дипломатів залишити Україну, а самим службовцям амбасади дозволив добровільний від'їзд.