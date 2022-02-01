Родини американських дипломатів мусять виїхати з Білорусі [ Редактировать ]
Родини американських дипломатів зобов'язали виїхати ще й із Білорусі. Таке рішення США ухвалили через стягнення до білорусько-українського кордону російських військових. Також Держдепартамент закликав не їхати в республіку й інших американських громадян, оскільки посольство Штатів не має достатньо можливостей, аби надавати послуги на території Білорусі. Нагадаю, раніше Держдеп наказав сім'ям американських дипломатів залишити Україну, а самим службовцям амбасади дозволив добровільний від'їзд.
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