В Тернопольской области мужчина, которого родственники оставили голодным, зарезал отца и ударил ножницами в лицо брата. Об этом сообщает ГУНП в Тернопольской области.

Поножовщина между родственниками произошла в одном из сел Кременецкого района. Семья, в которой произошла трагедия, считалась неблагополучной. Мужчины не работали, перебиваясь временными заработками, а все заработанное сразу пропивали. Не редкостью были в этой семье ссоры и драки.

В день, когда произошло убийство, отец вместе со старшим сыном пошел к соседям помогать колоть свинью. Младший сын помогал другому соседу по хозяйству. Отца и сына соседи отблагодарили мясом, а младшему за труды дали водку.

Конфликт между родственниками возник во время ужина. Отец и старший брат отказались поделиться с младшим мясом. Разгневанный мужчина схватил кухонный нож и ударил им 61-летнего отца в грудь. За отца вступился старший сын, за что получил удар ножницами в лицо.

После этого злоумышленник пришел к соседу рассказал, что случилось. Зайдя во двор, тот увидел труп отца и истекавшего кровью сына. После этого вызвал "скорую" и полицию.

Раненого госпитализировали в реанимационное отделение, а убийцу задержали через несколько часов. Он во всем сознался. Ему сообщили о подозрении по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Через несколько часов разыскали следователи совместно с участковым и самого подозреваемого. Последний во всем сознался. Его задержали и объявили подозрение в соответствии со статьей 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается следствие. Процессуальное руководство осуществляет Тернопольская областная прокуратура.

Ранее "Подробности" сообщали о том, что под Тернополем "ведьма" очистила дом от "проклятья" и 170 тысяч гривен.