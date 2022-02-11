Группа ученых-астрономов зафиксировала звезду, которая "корчилась в предсмертной агонии", а затем взорвалась как сверхновая. В последний год своей жизни эта звезда испускала бурное облако газа. Такие внутренние изменения постигли ее, прежде чем стать сверхновой.

Данную звезду открыли летом 2020 года, когда она испытала резкий рост светимости. Чтобы зафиксировать первый спектр сверхновой, команда использовала спектрометр изображения низкого разрешения (LRIS) обсерватории Кека, данные LRIS показали околозвездный материал вокруг звезды.

Это прорыв в нашем понимании того, что массивные звезды делают за несколько мгновений до своей смерти. Прямое обнаружение предсверхновой активности в красной сверхгигантской звезде никогда ранее не наблюдалось в обычной сверхновой типа II. Мы впервые наблюдали взрыв красной звезды-сверхгиганта!. Это как смотреть на бомбу замедленного действия.

Читайте также, космический телескоп Hubble запечатлел плазменные струи, которые излучала звезда, которая только "родилась". Пульсирующая плазма растягивается в космосе на два световых года, плазменная утечка была видна под воздействием других звезд.

Кроме того, космический телескоп Hubble сфотографировал умирающую звезду. Звезда расположена на расстоянии 400 световых лет от Земли, свет звезды CW Leonis пробивается через облака газа и пыли, которые образованы ее же внешними слоями.

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