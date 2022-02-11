В пятницу, 11 февраля, правительство Южной Кореи ввело максимальный, 4 уровень, опасности на поездки в Украину. Об этом сообщает МИД Южной Кореи.

Кроме того, корейцам запретили посещать украинскую территорию и призвали немедленно покинуть страну.

В связи с ситуацией в Украине правительство приняло решение в срочном порядке поднять уровень опасности о поездках в Украину до 4-го уровня (поездки запрещены). Требование вступает в силу с 13 февраля.

Такие меры являются превентивными в рамках подготовки к внезапному ухудшению ситуации в Украине. Граждан Южной Кореи, которые находятся на украинской территории, призвали немедленно покинуть страны доступными рейсами.

В ведомстве добавили, что те граждане Южной Кореи, которые не покинут Украину, могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующими правилами, такими как паспортный закон.

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