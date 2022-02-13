Цього тижня американська кіноакадемія оголосила список претендентів на Оскар! Узагалі - цьогорічна церемонія обіцяє бути незвичною. Зрештою, як незвичним стало й оцінювання кандидатів.

Чому один з кіноакадеміків гірко сказав нам в інтерв'ю - "Це вже зовсім інший "Оскар"? Дмитро Анопченко - про зміни, расові квоти і - Голлівудські тренди.

Голлівуд повертається до звичного життя - або хоча б намагається. Фільми з "хепі-ендом" колись "витягли" Америку з Великої депресії. То ж може й нинішній "Оскар" допоможе відійти від наслідків пандемії? - сподіваються у Кіноакадемії. І тому оголошення номінантів планували як свіжий старт.

Але як це зробити, коли все одно довелося презентувати фінальні "п'ятірки" онлайн - і жарти ведучих ситуації не рятували.

Коли я вступив до кіноакадемії - все було геть по-іншому; тоді це була інша Академія…

З перших же слів інтерв'ю каже мені Лоуренс Фолдс, американський режисер і продюсер; людина, яка вже не одне десятиліття голосує за номінантів.

Він ще застав часи, коли академікам доставляли фільми для перегляду… поштою. У дев'яностих - додому разом із листами й журналами - приносили і величезні коробки із касетами. Та згодом вирішили - це неправильно.

А якщо хтось тільки стрічки улюблених режисерів у список додасть? А якщо - третину фільму промотає чи взагалі проспить? І почали організовувати закриті "оскарівські" перегляди - у кінозалах "тільки для академіків", одночасно у Лос-Анджелесі, Нью-Йорку і Лондоні. Із суворими правилами.

Лоуренс Девід Фолдс, член Американської кіноакадемії:

Я у звичайний кінотеатр тепер ходити не можу! Бо для кіноакадеміків - жодного трейлеру, жодної реклами. У середині не можна їсти! Відкриєш шоколадку - одразу схоплять. І в залі абсолютно темно! І глядачі у кінозалі розмовляють! У них дзвонять мобільні… В Академії, якщо ти візьмеш телефон із собою - тебе просто виженуть.

Із початком пандемії ці VIP-кінозали закрили. А на запитання розгублених кіноакадеміків - як тепер оцінювати фільми - сказали: ось вам пароль, усе тепер - на сайті…

І ми зараз переглядали на екрані телевізора, на ноутбуці, і - прости Господи - люди оцінювали претендентів з планшета чи навіть з екрана телефону! Хіба ж можна так дивитися фільми?!

Тому в кіношників багато скарг - мовляв, як ви там на своїх смартфонах роботу оператора, приміром, - змогли оцінити?

Простіше хіба акторам. І в категоріях, які викликають найбільшу цікавість: "найкращі актор і актриса" - на нас очікують справжні "зіркові війни". Бо цьогоріч серед акторів-чоловіків номінацію отримали і "містер Шерлок Холмс" - витончений британець Бенедікт Камбербетч, і голлівудська зірка Вілл Смітт, і улюбленець жінок Хав'єр Бардем.

Це якась магія! Навіть те, що моя номінація за роль - іспанською! Для мене це просто екстраординарно!

А серед акторок-фіналісток: Ніколь Кідман, і Крістен Стюарт, і - кохана Бардема - Пенелопа Круз…

Оголосили п'ятірку номінантів-акторів, назвали ім'я Хав'єра, і я починаю кричати! А він не реагує. Чому? Я кричу - Боже ж мій, це ж такий чудовий момент! А він чекає! І коли назвали імена актрис - я просто впала на землю і не могла зупинити сльози.

Що цікаво - в номінаціях багато фільмів, які зняли не Голлівудські студії, а стримінгові сервіси. І ще ніколи така стрічка не отримувала "Оскара". І не тільки їм - ділиться зі мною ще один кіноакадемік - Віталій Манський.

Появились шансы у не то чтобы у артхаусного кино - но у кино нестандартного!

Режисер-документаліст, який отримав більш як сотню призів на престижних кінофестивалях - два роки тому отримав запрошення від Кіноакадемії. Він - львів'янин, але багато років живе і працює в Латвії. А зараз - представляє у Штатах свою нову роботу

"Горбачов". Нестандартний і дуже відвертий (коли герой не приховує ані неміч, ані розчарування і тугу за померлою багато років тому дружиною) - погляд на останнього президента СРСР.

І поки в пресі скаржаться: мовляв, нема чого дивитися, - Манський вважає цей рік неймовірним шансом, коли не треба конкурувати із "монстрами" кіноіндустрії.

Віталій Манський, член Американської кіноакадемії:

Мне жаль, что Украина в этом году не прошла в номинацию, потому что в принципе это был год для такого - более интимного, более тонкого, более изысканного. Менее конъюнктурного киноязыка.

А ще одне нововведення - квоти. "Оскар надто білий" - писали й на плакатах, і в пресі. Початок акцій "Black lives matters" остаточно переконав Академію - треба щось робити, аби за нових реалій взагалі не втратити премії. Так і з'явилися вимоги: расові, гендерні, щодо сексуальної орієнтації. Пам'ятаєте, скільки було галасу, коли Академія вирішила: один з акторів на головній ролі обов'язково має бути з етнічної меншості. Але мій співрозмовник переконує - все не так страшно.

Віталій Манський, член Американської кіноакадемії:

Это сильно преувеличено, безусловно. Квоты были введены для подтверждения и без того существующего положения вещей. Я знаю, что и мои коллеги смотрят не на квоты, а на фильмы, на их качество, и голосуют именно по этим критериям.

Та від "старої гвардії" - чуємо інше. І незадоволених серед Голлівудських кіношників - багато. Тих, хто не сприймає нових трендів і між собою роздратовано обговорює те, що наважується озвучити на камеру Лоуренс Фолдс.

Лоуренс Девід Фолдс, член Американської кіноакадемії:

Та для "Оскара"не має бути раси чи гендеру! Він - лише про мистецтво! І не можна творити, коли вимагають: ось такі люди можуть робити фільм, а такі - не можуть.

І до моменту, коли ми дізнаємося - чия позиція сильніша - лише півтора місяця. 27 березня цьогорічні переможці отримають своїх "Оскарів". Колір шкіри - чи творчість? Соціальні меседжі - чи вічні цінності? За цей час членам Академії - а їх зараз близько 10 тисяч - мають визначитися, за що і проти чого вони голосуватимуть.

А поки кіноакадеміки сперечаються - у кожного з нас є можливість скласти власний перелік "оскарівських фаворитів". І для цього варто просто піти в кіно.