Європейський суд з прав людини почав розглядати справу щодо подій другого травня чотирнадцятого року в Одесі. Серед позивачів - рідні загиблих та постраждалі внаслідок трагедії. Чого вимагають - дивіться далі.

Один із перших, хто загинув другого травня чотирнадцятого року в Одесі, - Геннадій Петров. Чоловікові було двадцять дев'ять. Він помер від вогнепального поранення під час заворушень на Грецькій. Відтоді його мати не може дочекатися, коли правоохоронці покарають винних.

Ірина Петрова, мати Геннадія Петрова:

Очень много заводилось дел, нас приглашали в суды и мы надеялись, а сейчас, конечно наверное, не только я, а все потеряли надежду на честное, демократическое расследование этого дела.

Загалом в одеській трагедії загинуло сорок вісім людей, більшість - у пожежі в Будинку профспілок. Щороку прокуратура звітує: розслідування тривають, але подробиць не надають. Масові заворушення, нагадаю, тоді сталися через політичне протистояння між прихильниками та противниками Євромайдану.

Ольга Бабушкіна, вдова Анатолія Каліна:

С учетом того, что милиция тогда ничего не делала, это было все организовано значит! Кем организовано - организовано властью, ну, а кто будет наказывать? Сам себя никто наказывать не будет!

У пошуках правди кілька років тому одесити звернулися до Європейського суду з прав людини - і от нарешті він розглядає справу. Позивачі - а це більше ніж тридцять людей - хочуть довести, що, гальмуючи розслідування, Україна порушує їхні права. А це, своєю чергою, має змусити Київ активізувати провадження.

Раїса Жулькова, мати Олександра Жулькова:

Ну, будем надеяться, может быть, хоть Европейский суд что-то нам скажет, накажет, расследует. Такая боль, такая боль… Вот восемь лет мы живем с этой болью.

Скласти позовні заяви до Європейського суду одеситам, зокрема, допомагали народні депутати.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Сейчас, слава Богу, начинается Европейский суд по правам человека - рассматривает это дело - а у нас в стране расследование не ведется, и наша фракция недавно направила письмо в Европарламент, чтобы Европарламент повлиял на наши правоохранительные органы. Потому что они реально блокируют расследование трагедии такого масштаба. Они срока давности не имеют - люди хотят справедливости - и мы обязательно этого добьемся. Виновные будут наказаны.

Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Проблема в том, что нынешняя власть - при том, что формально она вроде не является участником тех событий - не имеет политической воли, чтобы этих причастных наказать. И для того, чтобы просто провести прозрачное, нормальное, независимое расследование, которое бы показало, кто в этом действительно виноват. Потому что есть масса материалов, масса показаний, но нет никакого движения.

Утім, на швидке рішення Страсбурзького суду очікувати не випадає: зазвичай справи в ЄСПЛ розглядаються протягом трьох-п'яти років.