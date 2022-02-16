ЄС зробив рекордні запаси газу на випадок припинення постачань з РФ [ Редактировать ]
ЄС зробив рекордні запаси газу на випадок припинення постачань з РФ. Десять трильйонів кубометрів закупили в Японії та Південній Кореї. Наразі до 40 % газу країни Європи отримають із Росії, але, за словами голови Єврокомісії - Урсули фон дер Ляєн, ЄС веде активні переговори з провідними експортерами блакитного палива, зокрема з Єгиптом, Катаром та США.
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Сертифікацію російсько-німецького газогону "Північний потік-2" зупинено, а Єврокомісія розслідує можливі махінації з боку "Газпрому" щодо постачання газу до Європи.
За його словами, це буде пакет високоефективних заходів
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