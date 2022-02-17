У багатьох європейських столицях зібралися українці до Дня єднання [ Редактировать ]
Доєдналися до святкування Дня єднання й українці за кордоном. У багатьох європейських столицях громади збиралися на головних площах. У Брюсселі кілька десятків людей заспівали гімн на Горі Мистецтв. У Лондоні з півсотні українців прийшли на Даунінг-стріт.
Вони дякували британському урядові за допомогу українській армії, водночас вимагали суворіше відстежувати брудні російські гроші у Лондоні. Кольорами українського прапора також підсвітили будівлю Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства.
Наталія Равлюк, координатор Лондон Євромайдан:
Ми вийшли сьогодні сюди просто дати знати українцям, що ми єдині, що ми їх підтримуємо. Хай що станеться, ми все одно будемо однією державою, однією країною, навіть якщо ми тут.
Тетяня Васильєва, учасниця протесту в Брюсселі:
Це свято для нас, щоб показати, що в нас немає ні Заходу, ні Сходу, що ми всі разом. І навіть закордоном ми всі разом і всі підтримуємо українців.
Яна Бровдій, учасниця протесту в Брюсселі:
Звичайно, наші родини і друзі - всі залишилися в Україні. Ми стежимо, дуже переживаємо, і сподіваємося, що все буде добре.
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