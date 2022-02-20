Нидерланды срочно перевозят посольство из Киева [ Редактировать ]
В Министерстве иностранных дел Нидерландов приняли решение перевезти сотрудников своего дипломатического представительство из Киева во Львов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Twitter.
Внешнеполитическое ведомство Нидерландов приняло такое решение, руководствуясь соображениями безопасности в связи с риском вторжения со стороны России.
По соображениям безопасности сегодня было принято решение о временном переносе деятельности посольства в Киеве во Львов.
Читайте также, посольство Великобритании в Украине будет перевезено из Киева во Львов. Такое решение было принято в связи с тем, что существует угроза вторжения в Украину со стороны России, сейчас сотрудники будут работать в здании посольства во Львове.
Кроме того, сотрудников посольства Соединенных Штатов Америки перевозят для дальнейшей работы в город Львов. В настоящее время на территории Соединенных Штатов нет оценки того, когда возобновится работа посольства в Киеве.
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