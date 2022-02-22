Джо Байден підписав указ про санкції. Вони стосуються окупованих частин Донбасу. У документі зазначено, що визнання Путіним їхньої незалежності суперечить Мінським угодам. Новий пакет забороняє будь-яку фінансову чи економічну діяльність з представниками невизнаних республік, та надає адміністрації США повноваження запроваджувати персональні обмеження проти осіб, так чи інакше пов'язаних з ними. Ці санкції не входять до пакета, який Вашингтон підготував на випадок вторгнення Росії до України. Про наміри запровадити санкції проти Росії також заявили Велика Британія, Канада та ЄС.