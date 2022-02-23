Російські банки, олігархи й державний борг Росії - потрапили під санкції Сполучених Штатів через визнання Путіним так званих ЛНР та ДНР. У переліку тих, кого зачеплять обмеження, став "Внєшекономбанк", який володіє активами на 55 мільярдів доларів і є одним з п'яти найбільших фінустанов РФ. А також "Промсвязьбанк", що фінансує російську армію та обслуговує більшість оборонних контрактів. Санкції США передбачають, що тепер російський уряд не зможе залучати гроші на західних ринках цінних паперів для фінансування держбюджету. У Вашингтоні також наказали заблокувати все майно та фінансові активи трьох російських олігархів. Це син очільника російського ФСБ Денис Бортников, виконавчий директор "Промсвязьбанку" - Петро Фрадков і Володимир Кирієнко, який курує напрямок внутрішньої політики у РФ. А також залучений в управління найбільшою російською соціальною мережею "ВКонтакте".

Джо Байден, президент США: