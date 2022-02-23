Російські банки, олігархи й державний борг Росії потрапили під санкції США [ Редактировать ]
Російські банки, олігархи й державний борг Росії - потрапили під санкції Сполучених Штатів через визнання Путіним так званих ЛНР та ДНР. У переліку тих, кого зачеплять обмеження, став "Внєшекономбанк", який володіє активами на 55 мільярдів доларів і є одним з п'яти найбільших фінустанов РФ. А також "Промсвязьбанк", що фінансує російську армію та обслуговує більшість оборонних контрактів. Санкції США передбачають, що тепер російський уряд не зможе залучати гроші на західних ринках цінних паперів для фінансування держбюджету. У Вашингтоні також наказали заблокувати все майно та фінансові активи трьох російських олігархів. Це син очільника російського ФСБ Денис Бортников, виконавчий директор "Промсвязьбанку" - Петро Фрадков і Володимир Кирієнко, який курує напрямок внутрішньої політики у РФ. А також залучений в управління найбільшою російською соціальною мережею "ВКонтакте".
Джо Байден, президент США:
Вони ділять корупційні здобутки політики Кремля, отож, мають поділяти й санкційний біль. Росія заплатить ще вищу ціну, якщо продовжить свою агресію. Хто такий Володимир Путін, щоби вирішувати, де проголошувати нові незалежні держави на території сусідніх країн? Це кричуще порушення міжнародного права.
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