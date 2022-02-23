Українцям порадили не їхати зараз до Росії [ Редактировать ]
Українцям порадили не їхати зараз до Росії, а тим, хто вже перебуває на території Федерації - негайно повернутися. Таке повідомлення оприлюднили на сайті МЗС України. Зокрема, йдеться, що через посилення російської агресії - можливості надання консульської допомоги у РФ можуть бути істотно обмежені. А нехтування цими рекомендаціями - значно ускладнить забезпечення належного захисту громадян України у Росії.
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