Официальное заявление Командующего Сил Территориальной обороны Юрия Галушкина:

‼️Сегодня Украине нужны все. Все процедуры присоединения к ТРО упрощены. С собой иметь только паспорт и идентификационный код. Возрастных ограничений нет. Если у вас на местах будут проблемы, ссылайтесь на это официальное заявление.