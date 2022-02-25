"Сегодня Украине нужны все": в Территориальной обороне обратились к украинцам [ Редактировать ]
Официальное заявление Командующего Сил Территориальной обороны Юрия Галушкина:
‼️Сегодня Украине нужны все. Все процедуры присоединения к ТРО упрощены. С собой иметь только паспорт и идентификационный код. Возрастных ограничений нет. Если у вас на местах будут проблемы, ссылайтесь на это официальное заявление.
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При цьому, мовляв, окупація українських територій в плани РФ - не входить. А відповідальність за кровопролиття Москва покладає на Київ.
Бену Воллесу довелося скасувати канікули за кордоном через нові повідомлення про нарощення російських сил на кордоні з Україною.
Ожесточенные бои велись на Крымском перешейке. Одним из первых врага встретил отдельный батальон морской пехоты.
Об этом заявил советник президента Украины Алексей Арестович во время брифинга
Ті здійснили атаку ще вранці, але вона захлинулася. Ворог втратив до пів сотні піхотинців і чимало техніки.