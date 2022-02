Национальный банк Украины принял решение об открытии специального счета для сбора средств на поддержку Вооруженных Сил Украины, защищающих наше государство от вооруженного нападения России.

Счет мультивалютный. Следовательно, отправить средства могут все желающие:

международные партнеры и доноры – в иностранной валюте (долларах США, евро, британских фунтах, швейцарских франках, австралийских, канадских долларах, юани и иенах);

украинский бизнес и гражданы – в национальной валюте.



Реквизиты официального специального счета: UA84300001000000047330992708

Переводы в гривне:

Банк: Национальный банк Украины

МФО 300001

Счет № UA843000010000000047330992708

код ЕГРПОУ 00032106

Национальный банк Украины

Для зачисления средств в долларе США:

BENEFICIARY: National Bank of Ukraine

BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX

BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine

ACCOUNT NUMBER: 400807238

BENEFICIARY BANK NAME: JP MORGAN CHASE BANK, New York

BENEFICIARY BANK BIC: CHASUS33

BENEFICIARY BANK ADDRESS: 383 Madison Avenue, New York, NY 10017, USA

PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 47330992708

Для зачисления средств в евро:

BENEFICIARY: National Bank of Ukraine

BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX

BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine

ACCOUNT NUMBER: 5040040066

IBAN DE05504000005040040066

BENEFICIARY BANK NAME: DEUTSCHE BUNDESBANK, Frankfurt

BENEFICIARY BANK BIC: MARKDEFF

BENEFICIARY BANK ADDRESS: Wilhelm-Epsteinn-Strabe 14, 60431 Frankfurt Am Main, Germany

PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 47330992708

Для зачисления средств в фунтах стерлинга:

BENEFICIARY: National Bank of Ukraine

BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX

BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine

ACCOUNT NUMBER: 40000982

IBAN GB52CHAS60924280033041

Sort code 60-92-42

BENEFICIARY BANK NAME: JP MORGAN CHASE BANK NA, London

BENEFICIARY BANK BIC: CHASGB2L

BENEFICIARY BANK ADDRESS: 125 London Wall, London EC2Y 5AJ, UK

PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 47330992708

Для зачисления средств в швейцарском франке:

BENEFICIARY: National Bank of Ukraine

BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX

BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine

ACCOUNT NUMBER: 0700-01227572

IBAN CH32 0070 0070 0012 2757 2

BENEFICIARY BANK NAME: ZURCHER KANTONALBANK, ZURICH

BENEFICIARY BANK BIC: ZKBKCHZZ80A

BENEFICIARY BANK ADDRESS: Josefstrasse 222, 8005 Zurich, Switzerland

PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 47330992708

Для зачисления средств в австралийских долларах:

BENEFICIARY: National Bank of Ukraine

BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX

BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine

ACCOUNT NUMBER: 81753-2

BENEFICIARY BANK NAME: RESERVE BANK OF AUSTRALIA, Sydney

BENEFICIARY BANK BIC: RSBKAU2S

BENEFICIARY BANK ADDRESS: GPO Box 3947, Sydney NSW 2000, Australia

PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 47330992708

Для зачисления средств в юанях:

BENEFICIARY: National Bank of Ukraine

BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX

BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine

ACCOUNT NUMBER: 447-0-946243-6

BENEFICIARY BANK NAME: STANDARD CHARTERED BANK, Hong Kong

BENEFICIARY BANK BIC: SCBLHKHH

BENEFICIARY BANK ADDRESS: GPO Box 21, Hong Kong

PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 47330992708

Для зачисления средств в канадских долларах:

BENEFICIARY: National Bank of Ukraine

BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX

BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine

ACCOUNT NUMBER: 3144-1044-166

BENEFICIARY BANK NAME: BANK OF MONTREAL, TorontoBENEFICIARY BANK BIC: BOFMCAM2

BENEFICIARY BANK ADDRESS: 100 King Street West, 24th Floor, Toronto, Ontario, M5X 1A1, Canada

PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 47330992708

Для зачисления средств в японских иенах:

BENEFICIARY: National Bank of Ukraine

BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX

BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine

ACCOUNT NUMBER: 653-0430048

BENEFICIARY BANK NAME: MUFG BANK LTD, Tokyo

BENEFICIARY BANK BIC: BOTK JP JT

BENEFICIARY BANK ADDRESS: 1-2-3, Nihombashi HONGOKU-CHO, Chuo-ku, Tokyo 1003 -0021 Japan

PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 47330992708