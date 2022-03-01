Украинские телеканалы возобновили цифровое вещание [ Редактировать ]
В настоящий момент цифровое вещание возобновили следующие каналы:
- UA Перший
- РАДА
- 1+1
- Україна 24
- Україна
- ICTV
- СТБ
- Iнтер
по теме
Prev Next
01 марта 2022 17:51 В Киеве две ракеты попали в телебашню в Бабьем Яру (видео)
Российские оккупанты обстреляли телебашню в Киеве, которая находится на метро "Дорогожичи".
01 марта 2022 07:44 Российский снаряд попал в роддом под Киевом
Недалеко от Киева российский снаряд попал в роддом частной сети "Адонис"
28 февраля 2022 15:27 Киев станет Сталинградом для Путина - Монастырский
Киев станет Сталинградом Путина. Об этом заявил во время интервью на Майдане Независимости глава МВД Украины Денис Монастырский. Министр рассказал о зверствах российско-фашистских войск на украинской земле для десятков иностранных СМИ
25 февраля 2022 14:31 Киев вступил в активную фазу обороны - Кличко
Киевлян призывают оставаться в помещениях или укрытиях, а выходить можно только по окончанию сигнала воздушной тревоги. Об этом заявил в видеобращении к жителям столицы мэр Виталий Кличко
25 февраля 2022 13:08 Недалеко от Центрального Киевского вокзала обстреляли высотки
В Киеве российские военные обстреляли жилые дома. Недалеко от Воздухофлотского проспекта.